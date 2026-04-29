В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Открытое горение на НПЗ Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Подчеркивается, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств и качественное их распределение по участкам работ.