В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ.

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Открытое горение на НПЗ Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано. Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств и качественное их распределение по участкам работ.