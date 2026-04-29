В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
18:15 29.04.2026 (обновлено: 18:22 29.04.2026)
В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

МЧС: в Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ.
  • Устранение очагов горения стала возможной благодаря оперативному наращиванию группировки сил и эффективному проведению пенной атаки.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Открытое горение на НПЗ Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано. Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств и качественное их распределение по участкам работ.
Пермский край - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
В Пермском крае продолжаются работы по ликвидации последствий атаки БПЛА
Вчера, 16:53
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ТуапсеРоссияПроисшествия
 
 
