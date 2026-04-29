16:23 29.04.2026
Матушкин: бюджет фонда ОМС в Тамбовской области увеличили

© Фото : председатель Тамбовской областной думы Евгений МатушкинПредседатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Доходная часть бюджета фонда обязательного медицинского страхования в Тамбовской области выросла на 23,1 миллиона рублей, расходная часть бюджета на 2026 год увеличена на 461,7 миллиона рублей, сообщил председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.
На заседании областной думы принят закон о внесении изменений в бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования (ОМС). Тамбовской области предусмотрены в 2026 году межбюджетные трансферты из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала в сумме 22,8 миллиона рублей.
Также предусмотрены межбюджетные трансферты на осуществление выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения профилактических медицинских осмотров населения в сумме 289 тысяч рублей.
"Это, безусловно, важные поправки, они отражают поступление дополнительных средств в бюджет территориального фонда ОМС. В целом доходная часть бюджета фонда увеличена на 23,1 миллиона рублей. Расходная часть бюджета фонда на 2026 год в целом увеличена на 461,7 миллиона рублей, из них на 438,6 миллиона рублей — за счет переходящего остатка средств на счете фонда на 1 января 2026 года", — цитирует Матушкина пресс-служба Тамбовской областной думы.
Он добавил, что средства будут направлены на реализацию территориальной программы обязательного медицинского страхования. Также предусмотрено финансирование мероприятий по повышению квалификации медработников и средства на проведение ремонта медоборудования.
Председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин: у Тамбовской облдумы налажено взаимодействие с профсоюзами - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Матушкин: у Тамбовской облдумы налажено взаимодействие с профсоюзами
6 апреля, 12:01
 
Тамбовская областьТамбовская областная ДумаЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)
 
 
