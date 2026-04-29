Маск пригрозил, что развитие ИИ может закончится гибелью человечества

https://news.ru/usa/it-ekspert-otvetil-obosnovany-li-opaseniya-maska-ob-ugroze-ii-chelovechestvuВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американский миллиардер Илон Маск в ходе заседания по его делу против разработчика искусственного интеллекта OpenAI заявил, что развитие ИИ может привести к будущему, аналогичному фильму "Терминатор", где ИИ привел к уничтожению человечества.

"Мы не хотим, чтобы все закончилось, как в "Терминаторе"..., мы хотим, чтобы все закончилось, как у Джина Родденберри, как в "Звездном пути", - приводит слова миллиардера издание Fortune

Он также упомянул, что его компания Neuralink при разработке мозговых имплантов следует принципам безопасности ИИ, применяя, по его заявлениям, подход "симбиоза ИИ и человека".

Издание отмечает, что Маск должен явиться в суд на повторное заседание позднее в среду - для перекрестного допроса адвокатами OpenAI.

В августе 2024 года Маск подал судебный иск против директора OpenAI Сэма Альтмана и других лидеров компании, потребовав от окружного судьи США заблокировать попытку OpenAI стать коммерческой организацией. OpenAI позже заявила, что попытки Маска купить ее противоречат его иску против компании, в котором тот утверждает, что активы OpenAI не должны использоваться для частного заработка.

IT-эксперт Владимир Зыков назвал опасения вполне обоснованными, предположив, что Маск рассматривает негативный сценарий при использовании ChatGPT, владельцами которого являются OpenAI, в военных целях.