МИД Франции призвал граждан как можно скорее покинуть Мали
12:10 29.04.2026 (обновлено: 12:23 29.04.2026)
© REUTERS / ABOUBAKAR TRAORE — Столица Мали, город Бамако
  • МИД Франции призвал граждан как можно скорее временно покинуть Мали из-за нестабильной ситуации с безопасностью.
  • МИД Франции рекомендовал гражданам, которые остаются в Мали, не покидать места своего жительства и поддерживать связь с близкими, а также строго следовать указаниям местных властей.
ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны "как можно скорее" временно покинуть Мали на фоне нестабильной ситуации с безопасностью в этой стране.
Генштаб армии Мали заявил 25 апреля о нападении террористов на военные объекты, в том числе в столице Бамако. Власти Мали также сообщали о гибели министра обороны страны Садио Камары в результате атаки на его резиденцию. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита заявил 28 апреля, что борьба с вооруженными группировками в стране будет продолжаться вплоть до полной нейтрализации боевиков.
"После (вооруженных - ред.) столкновений в субботу, 25 апреля, в ряде мест по всей стране... ситуация в области безопасности остается крайне нестабильной. Гражданам Франции рекомендуется как можно скорее временно выехать из Мали... коммерческими авиарейсами", - говорится в заявлении МИД на сайте ведомства.
Помимо этого, французское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало своим гражданам, все еще находящимся в Мали, не покидать места своего жительства и поддерживать связь с членами семей и иными близкими лицами. МИД рекомендовал гражданам Франции проявлять крайнюю степень осторожности при необходимости поездки, следить за новостями и строго следовать указаниям местных властей. В случае чрезвычайных ситуаций, ведомство рекомендовало французским гражданам обращаться в генеральное консульство в этой африканской стране.
