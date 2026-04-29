МИД Франции призвал граждан как можно скорее покинуть Мали

ПАРИЖ, 29 апр - РИА Новости. Министерство иностранных дел Франции призвало граждан страны "как можно скорее" временно покинуть Мали на фоне нестабильной ситуации с безопасностью в этой стране.

Помимо этого, французское внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало своим гражданам, все еще находящимся в Мали, не покидать места своего жительства и поддерживать связь с членами семей и иными близкими лицами. МИД рекомендовал гражданам Франции проявлять крайнюю степень осторожности при необходимости поездки, следить за новостями и строго следовать указаниям местных властей. В случае чрезвычайных ситуаций, ведомство рекомендовало французским гражданам обращаться в генеральное консульство в этой африканской стране.