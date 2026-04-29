Лидер Мали отметил качество работы с Россией

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита высказался о сотрудничестве с Россией, назвав его качественным.

"Я хотел бы отметить качество нашего сотрудничества со стратегическими партнерами, в особенности с Российской Федерацией", - сказал президент в видеообращении к нации.