Рейтинг@Mail.ru
Лидер Мали отметил качество работы с Россией - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:25 29.04.2026
Лидер Мали отметил качество работы с Россией

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент переходного периода Республики Мали Ассими Гоита. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент переходного периода Мали Ассими Гоита назвал сотрудничество с Россией качественным.
  • Лидер Мали выступил с обращением к нации на фоне атак вооруженных группировок в разных районах страны.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Президент переходного периода Мали Ассими Гоита высказался о сотрудничестве с Россией, назвав его качественным.
"Я хотел бы отметить качество нашего сотрудничества со стратегическими партнерами, в особенности с Российской Федерацией", - сказал президент в видеообращении к нации.
Госпереворот в Мали предотвратили подразделения Африканского корпуса - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Лидер Мали выступил с обращением к нации на фоне атак вооруженных группировок в разных районах. В ходе одной из атак был убит министр обороны этой африканской страны Садио Камара.
По информации Минобороны России, незаконные вооруженные формирования группировок в Мали 25 апреля предприняли попытку вооруженного государственного переворота, одновременно атаковав столицу Бамако и крупные города Севаре, Гао и Кидаль. В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения "Африканского корпуса" нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов и не позволили совершить госпереворот.
В миреМалиРоссияБамако
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала