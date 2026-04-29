В "Максе" запустили акцию "Бессмертный полк онлайн"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк онлайн" запущена на национальной онлайн-платформе "Макс", заметил корреспондент РИА Новости.

"Миллионы семей — одна история. Присоединяйтесь к движению в память о поколении Великой Отечественной войны. Добавьте своих героев в "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении мессенджера при переходе в бот.

Принять участие и заполнить анкету может любой гражданин. Для этого достаточно перейти по ссылке в бот в "Максе", начать с ним общение и нажать на кнопку "Принять участие".

По ссылке пользователь сможет заполнить анкету героя: его фотографию, личные данные, дату смерти и боевой путь.