11:37 29.04.2026
В "Максе" запустили акцию "Бессмертный полк онлайн"

Мессенджер Max. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На национальной онлайн-платформе «Макс» запущена акция «Бессмертный полк онлайн».
  • Принять участие в акции может любой гражданин, заполнив анкету героя в боте платформы.
  • Анкета включает фотографию, личные данные, дату смерти и боевой путь участника Великой Отечественной войны.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Акция "Бессмертный полк онлайн" запущена на национальной онлайн-платформе "Макс", заметил корреспондент РИА Новости.
"Миллионы семей — одна история. Присоединяйтесь к движению в память о поколении Великой Отечественной войны. Добавьте своих героев в "Бессмертный полк онлайн", - говорится в сообщении мессенджера при переходе в бот.
Принять участие и заполнить анкету может любой гражданин. Для этого достаточно перейти по ссылке в бот в "Максе", начать с ним общение и нажать на кнопку "Принять участие".
По ссылке пользователь сможет заполнить анкету героя: его фотографию, личные данные, дату смерти и боевой путь.
"Макс" - национальная онлайн-платформа, позволяющая пользователям обмениваться сообщениями и голосовой связью, совершать платежи, получать электронные госуслуги и удостоверять личность с помощью цифрового ID. Приложение "Макс" включено в реестр российского программного обеспечения.
