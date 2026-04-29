Макаров: в Рязанской области заложена экономическая основа на будущее
19:22 29.04.2026
Макаров: в Рязанской области заложена экономическая основа на будущее

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 29 апр - РИА Новости. В Рязанской области заложена основа на будущее, а экономические показатели за 2021-2024 годы превысили средние по стране, сообщил депутат Госдумы РФ от региона, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
По данным пресс-службы правительства Рязанской области, Макаров выступил в среду с отчетом, на котором, в том числе речь шла о достижениях в реальном секторе и реализации задач национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
"Рязанская область за эти годы сделала колоссальный прорыв, заложена очень добротная, хорошая экономическая основа, серьезный задел на будущее. Это дает возможность ставить и реализовывать задачи следующего уровня, делать следующие шаги, важные для развития региона и роста качества жизни", – приводятся в сообщении слова Макарова.
Он отметил, что за 2021-2024 годы многие из показателей в Рязанской области превышают средние по стране. Рост ВРП в регионе составил 16,6%, индекса производительности труда в экономике - 18,8%, индекса производства продукции сельского хозяйства - 21,3%, промышленного производства - 50,2%, инвестиций в основной капитал - 56,5%.
Отмечается, что инициатива партии "Единая Россия" по переносу сроков погашения бюджетных кредитов с 2026 года на более поздний период, которую поддержал президент России Владимир Путин, позволит Рязанской области сохранить в бюджете 1,5 миллиарда рублей и дополнительно направить их на решение приоритетных вопросов развития региона.
"Сохранили устойчивость по всем основным направлениям. Практически все ключевые показатели экономики выше средних по России. Но мы понимаем, что экономический рост – это не цифра ради цифр, не самоцель. Экономический рост важен в первую очередь для благополучия людей и повышения качества жизни в регионе", - прокомментировал губернатор Рязанской области Павел Малков, слова которого приводятся в сообщении.
