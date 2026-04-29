Конгрессвумен проведет пресс-конференцию о внеземных объектах, пишут СМИ

- Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна проведет пресс-конференцию, на которой поделится информацией об аномальных явлениях предположительно внеземного происхождения.
- Пресс-конференция пройдет на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна проведет пресс-конференцию, на которой поделится информацией об аномальных явлениях предположительно внеземного происхождения, сообщает издание Newsweek.
"Член палаты представителей Анна Паулина Луна пообещала провести пресс-конференцию, посвященную материалам или информации о явлениях "нечеловеческого происхождения". Этот шаг предпринят на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений", - пишет издание.
Издание напоминает, что ранее конгрессвумен заявляла, что наблюдала в некоем секретном помещении предметы, по ее мнению, неземного происхождения и пообещала провести пресс-конференцию, когда сможет раскрыть подробности о том, что именно она видела.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшем будущем опубликуют так много данных по НЛО, как смогут.
