Конгрессвумен проведет пресс-конференцию о внеземных объектах, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
22:17 29.04.2026
Конгрессвумен проведет пресс-конференцию о внеземных объектах, пишут СМИ

© AP Photo / John Locher
Конгрессвумен Анна Паулина Луна. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна проведет пресс-конференцию, на которой поделится информацией об аномальных явлениях предположительно внеземного происхождения.
  • Пресс-конференция пройдет на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Конгрессвумен США от Республиканской партии Анна Паулина Луна проведет пресс-конференцию, на которой поделится информацией об аномальных явлениях предположительно внеземного происхождения, сообщает издание Newsweek.
"Член палаты представителей Анна Паулина Луна пообещала провести пресс-конференцию, посвященную материалам или информации о явлениях "нечеловеческого происхождения". Этот шаг предпринят на фоне усиления давления на Пентагон из-за задержек с публикацией видеозаписей неопознанных аномальных явлений", - пишет издание.
Издание напоминает, что ранее конгрессвумен заявляла, что наблюдала в некоем секретном помещении предметы, по ее мнению, неземного происхождения и пообещала провести пресс-конференцию, когда сможет раскрыть подробности о том, что именно она видела.
Ранее в среду президент США Дональд Трамп заявил, что власти США в ближайшем будущем опубликуют так много данных по НЛО, как смогут.
