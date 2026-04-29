Астроном рассказал о редком явлении в мае

ЯРОСЛАВЛЬ, 29 апр – РИА Новости. Любители астрономии смогут наблюдать в мае редкое явление под название "голубая Луна", метеорный поток Эта-Аквариды, а также Венеру, удаляющуюся от Солнца, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К.Э. Циолковского Александр Алексеев.

"Май начнется с полнолуния первого числа. С учетом того, что в мае 31 день, а промежуток между полнолуниями составляет 29 с половиной дней, то следующее полнолуние выпадает на 31 мая. Это явление называется "голубой Луной", от английского выражения "Once in a Blue Moon", означающее крайне редкое событие. При этом Луна и 1, и 31 мая будет обычного цвета", - рассказал ученый.

По его словам, 5-6 мая наступит максимум метеорного потока Эта-Аквариды.

"Радиант находится в созвездии Водолея, которое поднимется над горизонтом после 2 часов ночи. При этом метеоры могут быть видны по всему небу. В максимуме ожидается до 70 метеоров в час. Метеорный поток порожден кометой Галлея. Наблюдать поток лучше всего за городом вдали от засветки", - отметил Алексеев.

Астроном рассказал, что весь май будет хорошая вечерняя видимость Венеры, которая постепенно отдаляется от Солнца на небе, что делает ее положение более удобным для вечернего наблюдения. С использование бинокля у Венеры уже должны быть видна фаза, то есть частичное освещение диска. Из других ярких планет хорошо виден только Юпитер, который продолжает оставаться в созвездии Близнецов с хорошей вечерней видимостью.