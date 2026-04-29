Президент Ливана заявил, что ждет от США новой даты переговоров с Израилем

БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Ливан ожидает от США даты нового раунда переговоров с Израилем, заявил президент Ливана Джозеф Аун в среду.

Президент также отметил, что Израиль ошибается, если думает, что нарушениями перемирия и уничтожением ливанских пограничных поселений сможет обеспечить себе безопасность.