Президент Ливана заявил, что ждет от США новой даты переговоров с Израилем

БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Ливан ожидает от США даты нового раунда переговоров с Израилем, заявил президент Ливана Джозеф Аун в среду.
"Недопустимо, чтобы израильские атаки продолжались в прежнем режиме после объявления о прекращении огня. Сейчас мы ожидаем, когда США назначат дату начала переговоров", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Президент также отметил, что Израиль ошибается, если думает, что нарушениями перемирия и уничтожением ливанских пограничных поселений сможет обеспечить себе безопасность.
По словам Ауна, ливанский вопрос сегодня находится "на столе" у президента США Дональда Трампа. "Во время нашего телефонного разговора он эмоционально отметил Ливан и его народ. Это шанс, которым мы должны воспользоваться, чтобы привести нашу страну к безопасности и миру", - сказал президент.