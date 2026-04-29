Президент Ливана заявил, что ждет от США новой даты переговоров с Израилем - РИА Новости, 29.04.2026
18:37 29.04.2026
Президент Ливана заявил, что ждет от США новой даты переговоров с Израилем

Аун: Ливан ожидает от США новой даты переговоров с Израилем

© REUTERS / Mohamed Azakir
Президент Ливана Джозеф Аун - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© REUTERS / Mohamed Azakir
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что Ливан ожидает от США назначения даты нового раунда переговоров с Израилем.
  • Аун подчеркнул, что для перехода к переговорам Израиль должен полностью прекратить удары по Ливану.
  • Президент Ливана отметил, что ливанский вопрос находится «на столе» у президента США Дональда Трампа.
БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Ливан ожидает от США даты нового раунда переговоров с Израилем, заявил президент Ливана Джозеф Аун в среду.
"Недопустимо, чтобы израильские атаки продолжались в прежнем режиме после объявления о прекращении огня. Сейчас мы ожидаем, когда США назначат дату начала переговоров", - цитирует слова Ауна пресс-служба президента.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
"Хезболла" заявила об ударе по месту скопления израильских военных
Вчера, 07:43
Ливанский лидер отметил, что Бейрут испытывает множество трудностей, препятствующих достижению стабильности, и власти прилагают максимум усилий для смягчения последствий военных нападений на Ливан, а также ведет активные контакты для этого.
Аун подчеркнул, что для перехода к переговорному этапу Израиль должен полностью прекратить удары по Ливану.
Президент также отметил, что Израиль ошибается, если думает, что нарушениями перемирия и уничтожением ливанских пограничных поселений сможет обеспечить себе безопасность.
По словам Ауна, ливанский вопрос сегодня находится "на столе" у президента США Дональда Трампа. "Во время нашего телефонного разговора он эмоционально отметил Ливан и его народ. Это шанс, которым мы должны воспользоваться, чтобы привести нашу страну к безопасности и миру", - сказал президент.
Последствия ударов со стороны Израиля в районе города Тира на юге Ливана - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Жители Ливана рассказали об израильской атаке за минуты до прекращения огня
Вчера, 09:00
 
В миреЛиванСШАДжозеф АунДональд ТрампИзраиль
 
 
