Президент Ливана призвал Израиль к полному прекращению огня

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:15 29.04.2026 (обновлено: 17:24 29.04.2026)
Президент Ливана Аун: перед переговорами о мире Израиль должен прекратить огонь

© AP Photo / Petros Karadjias
Президент Ливана Джозеф Аун. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Ливана Джозеф Аун призвал Израиль к полному прекращению огня.
  • По его словам, единственный путь к безопасности — это переговоры, но для их проведения Тель-Авив должен перестать совершать атаки.
БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Израиль должен полностью прекратить огонь, прежде чем переходить к переговорам об условиях перемирия, заявил в среду президент Ливана Джозеф Аун.
"Израиль должен окончательно осознать, что единственный путь к безопасности - это переговоры, однако прежде он должен полностью выполнить режим прекращения огня, чтобы затем перейти к переговорам", - сказал Аун.
Ливанский лидер отметил, что израильская сторона ошибается, если думает, что нарушениями перемирия и уничтожением ливанских пограничных поселений сможет обеспечить себе безопасность.
ЛиванИзраильВ миреДжозеф Аун
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала