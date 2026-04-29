Президент Ливана призвал Израиль к полному прекращению огня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Ливана Джозеф Аун призвал Израиль к полному прекращению огня.
- По его словам, единственный путь к безопасности — это переговоры, но для их проведения Тель-Авив должен перестать совершать атаки.
БЕЙРУТ, 29 апр - РИА Новости. Израиль должен полностью прекратить огонь, прежде чем переходить к переговорам об условиях перемирия, заявил в среду президент Ливана Джозеф Аун.
"Израиль должен окончательно осознать, что единственный путь к безопасности - это переговоры, однако прежде он должен полностью выполнить режим прекращения огня, чтобы затем перейти к переговорам", - сказал Аун.
Ливанский лидер отметил, что израильская сторона ошибается, если думает, что нарушениями перемирия и уничтожением ливанских пограничных поселений сможет обеспечить себе безопасность.