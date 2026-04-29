07:43 29.04.2026 (обновлено: 10:24 29.04.2026)
"Хезболла" заявила об ударе по месту скопления израильских военных

Бойцы "Хезболлы". Архивное фото
БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболла" заявило, что атаковало дронами израильских военных на приграничном опорном пункте.
"Исламское сопротивление ночью нанесло удар по скоплению солдат израильской армии на недавно созданной позиции Нимр аль-Джамаль с использованием большой группы ударных беспилотников, добившись подтвержденного поражения", — говорится в сообщении.

Ранее "Хезболла" рассказала, что провела шесть операций против ЦАХАЛ, в том числе сбив в небе над поселением Кантара многоцелевой беспилотник Hermes 900.
Израильская авиация во вторник атаковала 18 поселений на юге Ливана, ударам артиллерии подверглись пять приграничных населенных пунктов.
Несмотря на режим прекращения огня, ЦАХАЛ ежедневно наносит удары по соседней стране. По данным Министерства здравоохранения Ливана, только 26 апреля от атак погибли 14 человек. "Хезболла" отвечает ударами по израильским военным в приграничной зоне.
