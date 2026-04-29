Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого критически важного минерала, говорится в исследовании Геологической службы США (USGS).