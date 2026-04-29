Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого критически важного минерала, говорится в исследовании Геологической службы США (USGS).
Речь идет о регионе, охватывающем штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Южная Каролина. Согласно геологам, указанных запасов лития достаточно для обеспечения батареями 130 миллионов электромобилей или для производства 1,6 миллиона батарей достаточно большого размера для стабилизации энергосистемы.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
