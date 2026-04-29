Рейтинг@Mail.ru
Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 29.04.2026
Запасы лития в Аппалачах в США могут заменить 328 лет импорта

Запасы лития в регионе Аппалачских гор оценили примерно в 2,3 миллиона тонн

© РИА Новости / Александр Кряжев | Завод литий-ионных акуммуляторов
Завод литий-ионных акуммуляторов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн.
  • Этого количества лития достаточно, чтобы заменить 328 лет импорта этого минерала в США.
  • Запасов лития в Аппалачах достаточно для обеспечения батареями 130 миллионов электромобилей или для производства 1,6 миллиона батарей большого размера для стабилизации энергосистемы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Запасы лития в регионе Аппалачских гор на востоке США оцениваются примерно в 2,3 миллиона тонн, чего достаточно, чтобы заменить стране 328 лет импорта этого критически важного минерала, говорится в исследовании Геологической службы США (USGS).
"В регионе Аппалачей на востоке США содержится приблизительно 2,3 миллиона метрических тонн неразведанных, экономически извлекаемых запасов лития, чего достаточно для того, чтобы заменить 328 лет импорта США на уровне прошлого года", - говорится в пресс-релизе по итогам исследования на сайте USGS.
Речь идет о регионе, охватывающем штаты Мэн, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина и Южная Каролина. Согласно геологам, указанных запасов лития достаточно для обеспечения батареями 130 миллионов электромобилей или для производства 1,6 миллиона батарей достаточно большого размера для стабилизации энергосистемы.
Критически важные минералы - особый тип минеральных ресурсов, составляющих основу материального обеспечения высокотехнологичных отраслей: кобальт, литий, марганец, цинк, хром и другие.
В миреСШАМэн (штат)Нью-Гэмпшир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала