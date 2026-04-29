Лимаренко: инвесторы на Курилах получают различные преимущества

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Инвесторы, вкладывающие в развитие Курильских островов, получают многочисленные преференции и освобождение от налоговых выплат сроком на 20 лет, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Заявление прозвучало на презентации инвестиционного потенциала Курильских островов, состоявшемся в пространстве "Городские лаборатории. ВЭБ.РФ". Организаторами выступили правительство Сахалинской области и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики.

"Сахалинская область по инвестиционной привлекательности занимает в России почетное четвертое место", – сообщил Лимаренко.

Губернатор региона отметил, что Курильские острова ожидают инвестиций в трех отраслях: туризме, марикультуре и ИТ-технологиях.

"Такие встречи стали доброй традицией. Мы практически ежегодно собираемся с бизнесом – не только московским, но и из других регионов и стран мира, – чтобы обсудить вопросы, которые интересуют инвесторов, рассказать о наших преференциях, о возможностях, о том, как государство и региональное правительство помогают инвесторам", – сказал Лимаренко журналистам.

Губернатор региона напомнил, что преференциальный режим в отношении Курильских островов был установлен по решению президента РФ Владимира Путина.

"Для тех, кто занимается ИТ-технологиями, где, собственно говоря, все затраты сводятся к заработной плате и налогам на заработную плату, на Курилах социальные налоги вчетверо меньше, чем на “большой земле”. И сегодня это может быть решающим фактором", – отметил Лимаренко.

Глава региона сообщил, что Сахалинская область готовит для инвесторов и логистические решения: уже в 2026 году будет углублена акватория Корсаковского порта, сдана в эксплуатацию новая взлетно-посадочная полоса в аэропорту Южно-Сахалинска.

"Вместе с современным дронопортом на юге Сахалина образуется логистический хаб. А буквально в нескольких километрах будет предприятие по переработке углеводородов, производящее керосин для авиации и топливо для судов", – подчеркнул Лимаренко.

Об инвестиционной привлекательности Курильских островов говорил и заместитель гендиректора Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Сергей Скалий.

"На сегодняшний день у нас уже 67 компаний реализуют свои проекты в преференциальном режиме, 12 компаний уже свои проекты реализовали, и в общей сложности вложили в экономику Курил более 16 миллиардов рублей, создав более 2 тысяч новых рабочих мест", – сообщил Скалий.