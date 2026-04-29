Количество ударов ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС растет, заявил Лихачев

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество ударов ВСУ по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодару растет день ото дня, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Надо сказать, что просто день от дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество ударов и вредоносность этих ударов и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по городу Энергодару... Это сознательное нагнетание", - сказал Лихачев журналистам.
Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар периодически теряют электроснабжение, но специалисты устраняют повреждения, добавил Лихачев. "Все это восстанавливаем, наша система безопасности работает очень четко", - подчеркнул он.
"Пока это решение в силу разных технических причин отложено. Но благодаря "Ферросплавной" линии, благодаря нашему модулю резервных генераторов, мы рисков в моменте не видим... Конечно, станция всегда под ударом, конечно, станция всегда может быть подвергнута обстрелу, но то, как развиваются события сейчас с точки зрения электроснабжения - ситуация под контролем", - подчеркнул Лихачев.
По его мнению, киевский, терпя неудачи на линии фронта, пытается сильнее давить на гражданские объекты использования атомной энергии, вызвать панику у обслуживающего персонала и населения.