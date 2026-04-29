15:41 29.04.2026 (обновлено: 17:10 29.04.2026)
Количество ударов ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС растет, заявил Лихачев

Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
  • Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что количество ударов ВСУ по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодару растет.
  • Лихачев отметил, что это сознательное нагнетание ситуации.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Количество ударов ВСУ по инфраструктуре Запорожской АЭС и Энергодару растет день ото дня, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Надо сказать, что просто день от дня, неделя от недели нарастает давление, нарастает количество ударов и вредоносность этих ударов и по инфраструктуре Запорожской АЭС, и по городу Энергодару... Это сознательное нагнетание", - сказал Лихачев журналистам.
Запорожская АЭС и ее город-спутник Энергодар периодически теряют электроснабжение, но специалисты устраняют повреждения, добавил Лихачев. "Все это восстанавливаем, наша система безопасности работает очень четко", - подчеркнул он.
"Росатом" ведет переговоры через МАГАТЭ о "времени тишины", чтобы восстановить ЛЭП "Днепровская" - вторую линию постоянного внешнего электроснабжения ЗАЭС, отметил Лихачев.
"Пока это решение в силу разных технических причин отложено. Но благодаря "Ферросплавной" линии, благодаря нашему модулю резервных генераторов, мы рисков в моменте не видим... Конечно, станция всегда под ударом, конечно, станция всегда может быть подвергнута обстрелу, но то, как развиваются события сейчас с точки зрения электроснабжения - ситуация под контролем", - подчеркнул Лихачев.
По его мнению, киевский, терпя неудачи на линии фронта, пытается сильнее давить на гражданские объекты использования атомной энергии, вызвать панику у обслуживающего персонала и населения.
ЭнергодарАлексей ЛихачевВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
