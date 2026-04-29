Лихачев назвал гибель сотрудника ЗАЭС из-за атаки ВСУ убийством

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал убийством гибель сотрудника Запорожской АЭС.
- Сотрудник погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автотранспортному парку станции.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал убийством гибель сотрудника Запорожской АЭС в результате удара беспилотника ВСУ.
"Позавчера ночью, между нулем и часом ночи 27 числа, был нанесен удар по инфраструктуре станции, по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям... людей, пассажиров автомобиля не было, но был дежурный водитель. Он скончался по дороге в больницу. Это вопиющий случай. Это фактически убийство работника атомной электростанции, находящегося на своем трудовом посту, находящегося на дежурстве", - сказал Лихачев журналистам.