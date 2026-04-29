Лихачев назвал гибель сотрудника ЗАЭС из-за атаки ВСУ убийством

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:41 29.04.2026 (обновлено: 15:45 29.04.2026)
Лихачев назвал гибель сотрудника ЗАЭС из-за атаки беспилотника ВСУ убийством

© РИА Новости / Кирилл Зыков
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев назвал убийством гибель сотрудника Запорожской АЭС.
  • Сотрудник погиб в результате удара беспилотника ВСУ по автотранспортному парку станции.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев назвал убийством гибель сотрудника Запорожской АЭС в результате удара беспилотника ВСУ.
"Позавчера ночью, между нулем и часом ночи 27 числа, был нанесен удар по инфраструктуре станции, по автотранспортному парку, по дежурным автомобилям... людей, пассажиров автомобиля не было, но был дежурный водитель. Он скончался по дороге в больницу. Это вопиющий случай. Это фактически убийство работника атомной электростанции, находящегося на своем трудовом посту, находящегося на дежурстве", - сказал Лихачев журналистам.
Вооруженные силы УкраиныАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭСПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала