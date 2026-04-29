Краткий пересказ от РИА ИИ
- В отелях Кубы не хватает говядины из-за спровоцированных американской блокадой дефицитов.
- В отелях «все включено» нет говядины, хотя есть яйца, курица и рис.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. В отелях Кубы не хватает говядины из-за спровоцированных американской блокадой дефицитов, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"В отелях "все включено" есть и яйца, и курица, и рис, но даже в них вы не найдете говядину", - рассказал он.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
