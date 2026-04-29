Перебои с электричеством в гостиницах кубинского Варадеро участились - РИА Новости, 29.04.2026
01:26 29.04.2026
Перебои с электричеством в гостиницах кубинского Варадеро участились

Пляж на Кубе. Архивное фото
  • Перебои с электричеством в гостиницах кубинского Варадеро участились.
  • Несмотря на перебои, гостиницы Варадеро имеют приоритетное электроснабжение и резервные генераторы.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Гостиницы кубинского курорта Варадеро по-прежнему снабжаются электричеством в приоритетном порядке, но перебои участились, рассказал РИА Новости руководитель принимающего туроператора "Куба Либре ПРО" на Кубе Александр Карпецкий.
"Отели в Варадеро сейчас и ранее имели приоритетное электроснабжение, то есть питаются из городской сети, но перебои стали чаще", - сказал он.
Собеседник агентства отметил, что хотя ситуация с топливом стабильно тяжелая, на случай перебоев в гостиницах есть резервные генераторы.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Правительство Кубы заявило, что с помощью энергетической блокады Соединенные Штаты стремятся задушить экономику Кубы и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.
