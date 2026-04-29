В Крыму предотвратили покушение на высокопоставленного силовика

Выяснилось, что задержанный также собирал данные о воинских частях, средствах ПВО, объектах критической инфраструктуры в Крыму и готовил взрывы на объектах энергетики. У него изъяли СВУ , взрывчатые вещества и детали иностранного производства для сборки еще двух бомб.