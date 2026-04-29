09:47 29.04.2026 (обновлено: 11:51 29.04.2026)
В Крыму предотвратили покушение на высокопоставленного силовика

Задержанный в Крыму агент Киева получил взрывчатку для покушения на силовика

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму предотвратили покушение на высокопоставленного силовика, организованное Киевом.
  • Украинский агент также готовил взрывы на объектах энергетики.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. В Крыму предотвратили покушение на высокопоставленного силовика, организованное Киевом, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Федеральной службой безопасности <...> задержан гражданин России, 1977 года рождения, планировавший совершить террористические акты на территории Республики Крым с использованием самодельных взрывных устройств в интересах спецслужб Украины", — заявили в ведомстве.
Мужчину завербовали в 2025 году через Telegram. Куратор передал ему взрывчатку, затем он изучил район, в котором живет его цель — высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов. Совершить теракт ему помешала ФСБ.
Выяснилось, что задержанный также собирал данные о воинских частях, средствах ПВО, объектах критической инфраструктуры в Крыму и готовил взрывы на объектах энергетики. У него изъяли СВУ, взрывчатые вещества и детали иностранного производства для сборки еще двух бомб.
Преступника арестовали. Возбуждены уголовные дела о приготовлении к теракту и незаконном приобретении и хранении взрывных устройств.
