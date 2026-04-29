01:08 29.04.2026
Президент РСПП предложил составить портрет криптомошенника

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Архивное фото
  • Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.
  • По его словам, такой портрет можно будет использовать в работе с бизнесом и гражданами.
МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.
"Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах.
В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 28.04.2026
Россиянам рассказали, как не пострадать от вредоносного ПО
Вчера, 12:07
 
