Президент РСПП предложил составить портрет криптомошенника

МОСКВА, 28 апр - РИА Новости. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил составить портрет криптомошенника.
"Может быть нам ... составить портрет криптомошенников, чтобы использовать в работе с нашим бизнесом, гражданами и так далее", - сказал Шохин, выступая на академических слушаниях по законопроекту о цифровой валюте и цифровых правах.
В феврале этого года Банк России сообщал, что по итогам 2025 года выявил более 4,6 тысячи криптовалютных кошельков, на которые мошенники предлагали переводить первоначальный взнос в финансовую пирамиду.