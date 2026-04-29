ЕС может ужесточить условия выдачи кредита Киеву, пишут СМИ - РИА Новости, 29.04.2026
08:13 29.04.2026 (обновлено: 19:39 29.04.2026)
ЕС может ужесточить условия выдачи кредита Киеву, пишут СМИ

Bloomberg: ЕС изучает возможность ужесточения условий выдачи кредита Киеву

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • ЕС планирует ужесточить условия выдачи кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, пишет Bloomberg.
  • Киев могут заставить ввести непопулярные налоговые изменения для бизнеса.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ЕС может ужесточить требования для получения Киевом займа на 90 миллиардов евро, передает Bloomberg cо ссылкой на источники.
«

"Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине, <...> в результате чего часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса", — говорится в статье.

Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.04.2026
ЕС придется взять новый кредит для Украины в 2027 году, пишет WSJ
25 апреля, 14:01
По словам собеседников агентства, Киев, вероятно, обяжут ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает четыре миллиона гривен.
План, обсуждаемый в Еврокомиссии, может затронуть 8,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, которую планируют оказать уже в этом году. Источники отметили, что эти усилия совпадают с попытками Украины убедить МВФ отложить введение такого же требования, чтобы получить восемь миллиардов евро.
Фонд также настаивает, чтобы Киев принял и другие меры, в том числе ввел НДС на иностранные посылки к июню, добавили собеседники Bloomberg.
Символика ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 26.04.2026
В Британии узнали, что скрывается за 90 миллиардами евро для Украины
26 апреля, 16:37
На прошлой неделе страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Финансирование пообещали увязать со строгими условиями по борьбе с коррупцией в стране.
Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку украинского бюджета. Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом:
  • расходы — около 120 миллиардов евро;
  • доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;
  • дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.
Государственный долг при этом вырос с 49 процентов ВВП в 2021-м до 109. Его обслуживание — вторая по величине статья расходов после армии.
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2026
ЕС недолго будет праздновать принятие помощи Киеву, пишет Politico
24 апреля, 14:41
 
