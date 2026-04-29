Краткий пересказ от РИА ИИ ЕС планирует ужесточить условия выдачи кредита Украине в размере 90 миллиардов евро, пишет Bloomberg.

Киев могут заставить ввести непопулярные налоговые изменения для бизнеса.

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. ЕС может ужесточить требования для получения Киевом займа на 90 миллиардов евро, передает ЕС может ужесточить требования для получения Киевом займа на 90 миллиардов евро, передает Bloomberg cо ссылкой на источники.

« "Евросоюз рассматривает возможность ужесточения условий выдачи кредита Украине, <...> в результате чего часть выплат будет зависеть от введения непопулярных налоговых изменений для бизнеса", — говорится в статье.

По словам собеседников агентства, Киев, вероятно, обяжут ввести 20-процентный налог на добавленную стоимость для компаний, работающих по льготной системе, чей годовой доход превышает четыре миллиона гривен .

План, обсуждаемый в Еврокомиссии, может затронуть 8,4 миллиарда евро макрофинансовой помощи, которую планируют оказать уже в этом году. Источники отметили, что эти усилия совпадают с попытками Украины убедить МВФ отложить введение такого же требования, чтобы получить восемь миллиардов евро.

Фонд также настаивает, чтобы Киев принял и другие меры, в том числе ввел НДС на иностранные посылки к июню, добавили собеседники Bloomberg.

На прошлой неделе страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 миллиардов евро. Финансирование пообещали увязать со строгими условиями по борьбе с коррупцией в стране.

Ожидается, что большая часть финансирования (около 60 миллиардов евро) пойдет на военную помощь, остаток — на поддержку украинского бюджета. Его в этом году сверстали с рекордным дефицитом:

расходы — около 120 миллиардов евро;

доходы — в лучшем случае 70 миллиардов;

дефицит — 18,4 процента ВВП, около 50 миллиардов евро.