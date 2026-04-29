Три КПП на границе России и Китая не будут работать на майские праздники

- Три смешанных пункта пропуска на российско-китайской границе не будут работать на майские праздники 2026 года.
- Пункты пропуска «Нижнеленинское» и «Покровка» будут закрыты 1, 3, 9, 10 мая 2026 года, а «Амурзет» — 9 и 10 мая 2026 года.
ВЛАДИВОСТОК, 29 апр - РИА Новости. Три смешанных пункта пропуска на российско-китайской границе не будут работать на майские праздники от двух до четырех дней, сообщает Дальневосточное таможенное управление.
"Смешанные пункты пропуска "Нижнеленинское" - выходными будут 1, 3, 9, 10 мая 2026 года. "Покровка" - выходными будут 1, 3, 9, 10 мая 2026 года. "Амурзет" - выходными будут 9, 10 мая 2026 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все железнодорожные и морские пункты пропуска на Дальнем Востоке на майские праздники будут работать в обычном режиме.