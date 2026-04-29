Путин рассказал о подготовке в России кадров для Республики Конго

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что в России было подготовлено восемь тысяч специалистов для Республики Конго за предыдущие годы.
Путин в среду проводит переговоры с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо в Кремле.
«
"Хотел бы обратить внимание и на гуманитарное сотрудничество, имею в виду прежде всего подготовку кадров: 8 тысяч специалистов были подготовлены за предыдущие годы для вашей страны в России, и сейчас 850 человек, молодых людей, продолжают обучение в Российской Федерации", - сказал Путин в ходе переговоров.
Дени Сассу-Нгессо приехал в Россию с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.
