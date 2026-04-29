Президент Конго заявил, что страна рассматривает проекты вместе с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Конго рассматривает новые проекты, которые можно осуществить при поддержке России, заявил президент республики Дени Сассу-Нгессо.
"Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые можно развивать при поддержке РФ в том числе, не забывая о приоритетных задачах, о которых вы сейчас говорили", - сказал он в начале встречи с российским президентом Владимиром Путиным.