15:15 29.04.2026 (обновлено: 15:20 29.04.2026)
Путин поздравил президента Конго с переизбранием

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил президента Республики Конго Дени Сассу-Нгессо с переизбранием на пост главы государства.
Путин в среду проводит переговоры с Сассу-Нгессо в Кремле.
"Я хочу вас поздравить с результатами выборов. И нам очень приятно, что после инаугурации вы выбрали Россию в качестве первой страны зарубежной, которую вы посещаете", - сказал Путин в ходе переговоров.
Сассу-Нгессо приехал в Россию с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после инаугурации, которая состоялась 16 апреля.
