15:19 29.04.2026
Кондратьев: более 600 человек ликвидируют последствия атаки БПЛА в Туапсе

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Более 600 человек задействованы в ликвидации последствий атаки БПЛА в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий", - написал Кондратьев в своем канале на платформе "Макс".
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
К работе в зоне ЧС в Туапсе привлекли тяжелую технику
Вчера, 14:59
 
ТуапсеКраснодарский крайВениамин КондратьевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Происшествия
 
 
