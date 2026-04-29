Более 600 человек ликвидируют последствия атаки БПЛА в Туапсе

КРАСНОДАР, 29 апр - РИА Новости. Более 600 человек задействованы в ликвидации последствий атаки БПЛА в Туапсе, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Всего на уборке берега и очистке города теперь работают больше 600 сотрудников МЧС, Кубань-СПАС, администраций городов и районов и предприятий", - написал Кондратьев в своем канале на платформе "Макс".
Оперштаб региона во вторник сообщил об атаке БПЛА на Туапсе, в результате которой возник пожар на нефтеперерабатывающем заводе. Пострадавших нет, ведется ликвидация возгорания. Специалисты Роспотребнадзора регулярно проводят замеры воздуха в жилых районах города. На территории всего Туапсинского муниципального округа с 28 апреля вводится режим ЧС регионального уровня.