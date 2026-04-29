Кондратьев: с 2019 года на Кубани обновили больше 1,5 тыс зеленых зон

За семь лет – с 2019 года – власти Краснодарского края обновили больше 1,5 тысячи зеленых зон. Это парки, скверы и набережные, площади, участки улиц городов и станиц. Всего за семь лет на благоустройство зеленых зон в Краснодарском крае было направлено 21,6 миллиарда рублей. О том, как проходит работа по обновлению территорий, в интервью РИА Новости рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– Вениамин Иванович, с 21 апреля стартовало всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни". Какие объекты в Краснодарском крае, на которые поступили заявки, вы выделили бы особо?

– До 12 июня жители Краснодарского края будут выбирать парки, скверы и набережные, которые будут благоустроены. Регион активно участвует в проекте "Формирование комфортной городской среды", который в этом году реализуют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Из них шестой год подряд Всероссийское голосование проводится в онлайн-формате.

В крае сформирован перечень из более, чем 130 общественных территорий во всех 44 муниципалитетах. Убежден, каждая из них важна и достойна внимания. Потому что сделать их комфортнее и современнее помогает мнение жителей. Именно они определяют, какие зеленые зоны в первую очередь необходимо привести в порядок – благоустроить или создать с нуля.

В 2025 году в голосовании приняли участие около 740 тысяч кубанцев. Благодарен землякам за неравнодушие к будущему своей малой родины. Благодаря им Краснодарский край вошел в пятерку самых активных регионов страны. Уверен, и в этом году жители проявят такую же инициативность и отдадут свои голоса за благоустроенные зеленые зоны в своих городах, поселках, хуторах и станицах.

Проголосовать за лучшее будущее своего населенного пункта можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru или в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", выбрать свое муниципальное образование и отдать голос за понравившийся проект.

– Сколько объектов по нацпроекту уже было благоустроено? И какие планируется благоустроить в этом году?

– Всего с 2019 года по 2025 годы в крае уже обновили более 1,5 тысячи общественных территорий. Это парки, скверы и набережные, площади, участки улиц наших городов и станиц. Общая сумма финансирования на эти цели уже превысила 21,6 миллиарда рублей из бюджетов всех уровней.

В зеленых зонах, на общественных территориях устанавливают детские игровые и спортивные комплексы, перголы и качели, делают современное освещение и подсветку, пандусы для маломобильных жителей, высаживают новые деревья.

В планах на 2026-й – обновить еще 124 общественных пространства. К работам уже приступили, их завершат осенью. Это в том числе зеленые зоны в небольших хуторах и станицах.

Сегодня красивые и современные зеленые зоны есть во всех, даже самых небольших населенных пунктах. Такие обновленные общественные пространства становятся местами притяжения для жителей. Люди приходят в них семьями, с детьми, друзьями, с удовольствием проводят время.

Важно, что, создавая на местах комфортную современную среду для жизни, мы делаем так, чтобы они сохранили свой исторический облик. Среди таких примеров – Театральная площадь в Анапе, которую обновили в 2024 году и Центральная площадь имени Ленина в Армавире – это 2025 год. Во время работ бережно относились к историческим элементам территорий. Благодаря продуманным дизайн-проектам современные решения гармонично вписали в ранее созданный архитектурный стиль.

Только в 2025 году благоустроили 153 зеленые зоны – это порядка одной тысячи гектаров парков и скверов. В этом году обновим еще 124 общественных пространства. На эти цели направим почти 4 миллиарда рублей.

– Как проходит благоустройство в муниципалитетах – победителях Всероссийского конкурса по формированию лучших объектов комфортной городской среды?

– Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений – это еще одна возможность улучшать облик наших муниципалитетов. Край активно участвует в конкурсе и побеждает вот уже несколько лет подряд.

Всего на эти цели было дополнительно привлекли 1,7 миллиарда рублей, это позволило нам показать всей стране наши лучшие проекты. Это действительно масштабные работы, которые ведем поэтапно, в течение нескольких лет.

Всего в рамках конкурса в регионе уже обновили 19 объектов, сейчас в работе еще девять. Например, продолжаем благоустройство в станице Тамань – в ней обновляют сквер имени Головатого, его площадь – 1,7 гектара. Ранее, в 2023-2024 годах, здесь уже благоустроили набережную, этот проект отметил премьер-министр России Михаил Мишустин.

В Кореновске реконструируют общественное пространство по улице Красной от улицы Фрунзе до улицы Венеры Павленко, проект "Нить поколений" займет площадь 4,2 гектара. В Новокубанске реконструируют "Бароновский парк" площадью около шести гектаров. Впервые в конкурсе победил проект из Горячего Ключа – там благоустроят парк культуры и отдыха 30-летия Победы" площадью 2,6 гектара.

Такие современные благоустроенные пространства становятся точками притяжения для туристов и местных жителей, местами для отдыха, культурных мероприятий и общественной жизни.

Благодарен президенту страны Владимиру Владимировичу Путину за возможность преображать небольшие населенные пункты и улучшать в них качество жизни. Как вы знаете, решением главы государства конкурс продлен до 2030 года. И мы обязательно примем в нем участие и в дальнейшем.

– Нацпроект "Инфраструктура для жизни" включает также переселение граждан из непригодного жилья. Какими темпами идет этот процесс на Кубани?

– Благодаря нацпроекту регионы, в том числе Краснодарский край, получили действенный механизм расселения жителей из аварийных многоквартирных домов, позволяющий достичь национальную цель – устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда.

С 2019 по 2025 годы из аварийного жилья переселили больше 4,7 тысяч кубанцев. Эту работу вели по нацпроекту "Жилье и городская среда". С 2025 года уже в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни", в соответствии с новой адресной программой, рассчитанной до конца 2028 года.

В 2025 году расселили пять аварийных многоквартирных домов, до конца этого года предстоит переселить жителей восьми многоквартирных домов в Черноморском городском поселении Северского района и Нефтегорском городском поселении Апшеронского района. Эту работу уже начали, завершим ее в этом году.

– Какие работы произведены и ведутся в рамках краснодарской программы "Модернизация коммунальной инфраструктуры" в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"? На какие рубежи планируется выход по итогам 2026 года? Какой объем средств из регионального бюджета выделен на реализацию программы?

– В 2025 году на реализацию проекта направили 1,6 миллиарда рублей. В том числе выполнили капремонт около 250 километров водопроводных, канализационных и тепловых сетей. Это позволило улучшить качество предоставления коммунальных услуг для 152 тысяч жителей региона.