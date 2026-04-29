СМИ сообщили, что экс-директор ФБР Коми сам сегодня сдастся властям

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-директор ФБР Джеймс Коми сдастся властям на фоне предъявленных Минюстом США обвинений в призывах к убийству президента Дональда Трампа.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Экс-директор ФБР Джеймс Коми, как ожидается, сам в среду сдастся правоохранителям на фоне предъявленных ему минюстом США обвинений в призывах к убийству президента Дональда Трампа, сообщает в среду телеканал CNN со ссылкой на несколько источников.
"Как ожидается, Коми сам явится в среду к правоохранителям в федеральном суде в Восточном округе штата Вирджиния", - говорится в материале.
Министерство юстиции США предъявило обвинения Коми за прошлогоднюю публикацию в Instagram*.
В мае 2025 года Коми опубликовал фотографию песка с ракушками, выложенными в форме цифр 86 и 47. В американском сленге 86 означат избавиться от кого-то или выгнать кого-то. А 47 – это порядковый номер президентства Трампа.
Трамп и его сын Дональд Трамп-младший выступили с утверждением, что это зашифрованная угроза убийством американскому лидеру.
Сам Коми после предъявления обвинений заявил о своей невиновности и готовности к борьбе.
Ранее администрация Трампа уже пыталась привлечь Коми к ответственности за его показания перед конгрессом по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы. Однако это не удалось из-за нарушений в процессе назначения прокурора.
В 2016 году американские спецслужбы обвинили Россию в попытках вмешательства в президентские выборы в США, утверждая, что Москва поддерживает кандидата Трампа. Минюст США 18 апреля 2019 года опубликовал доклад, в котором говорилось, что доказательств сговора Трампа с Россией найдено не было. Как Трамп, так и Москва неоднократно отвергали обвинения в неправомерных контактах или попытках повлиять на выборы.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) признана экстремистской и запрещена в РФ