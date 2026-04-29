Краткий пересказ от РИА ИИ
- Комбат ВСУ из 159-й бригады Александр Будник умер в зоне боевых действий.
- По сообщению российских силовых структур, он отправлял солдат на убой и отсутствовал на позициях, а причиной его смерти стало пьянство.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости. Комбат ВСУ из 159-й бригады Александр Будник отправлял солдат на убой, а сам умер от пьянства в зоне боевых действий, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Неожиданная реакция последовала на некролог о командире инженерно-саперного взвода 159-й отдельной мотострелковой бригады Александре Буднике", - рассказал собеседник агентства.
В некрологе сообщалось, что комбат погиб, выполняя боевое задание недалеко от села Белый Колодезь в Харьковской области. Однако весть о гибели Будника вызвала критику в соцсетях.
"Сразу несколько женщин написали, что офицер отправлял на убой подчиненный личный состав, зачастую отсутствовал на позициях, а причина его смерти не "боевое задание", а банальное пьянство", - сообщил собеседник агентства.
В тексте одной из украинских женщин говорится, что из-за действий Будника она потеряла сына, а сам комбат перед гибелью был "в стельку пьяный".
Ранее РИА Новости сообщали, что украинское пограничники из элитного 7-го погранотряда используют прикомандированных бойцов из 159-й бригады ВСУ на северо-западе Купянского района как "пушечное мясо".
