Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото

Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил Ван И

ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с австралийской коллегой Пенни Вонг.

Ван И подробно изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что никому не будет позволено отделить Тайвань от Китая", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров в Пекине

По его словам, "ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в решительном противодействии независимости острова".

Вонг в свою очередь подчеркнула, что "Австралия придерживается политики "одного Китая", не поддерживает независимость Тайваня и надеется на мирное разрешение тайваньского вопроса".

Вонг с 28 по 30 апреля находится в Китае с визитом.