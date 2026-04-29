Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил Ван И

ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с австралийской коллегой Пенни Вонг.
По его словам, "ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в решительном противодействии независимости острова".
Вонг в свою очередь подчеркнула, что "Австралия придерживается политики "одного Китая", не поддерживает независимость Тайваня и надеется на мирное разрешение тайваньского вопроса".
Вонг с 28 по 30 апреля находится в Китае с визитом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
