Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил Ван И - РИА Новости, 29.04.2026
18:04 29.04.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Министр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай никому не позволит отделить Тайвань.
  • Ван И подчеркнул, что ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в противодействии независимости острова.
  • Пенни Вонг, глава МИД Австралии, заявила, что Австралия придерживается политики «одного Китая» и надеется на мирное разрешение тайваньского вопроса.
ПЕКИН, 29 апр – РИА Новости. Китай никому не позволит отделить Тайвань, заявил в среду глава МИД КНР Ван И на встрече с австралийской коллегой Пенни Вонг.
"Ван И подробно изложил позицию Китая по тайваньскому вопросу, подчеркнув, что никому не будет позволено отделить Тайвань от Китая", - говорится в заявлении на сайте МИД КНР по итогам переговоров в Пекине.
По его словам, "ключ к поддержанию мира и стабильности на Тайване заключается в решительном противодействии независимости острова".
Вонг в свою очередь подчеркнула, что "Австралия придерживается политики "одного Китая", не поддерживает независимость Тайваня и надеется на мирное разрешение тайваньского вопроса".
Вонг с 28 по 30 апреля находится в Китае с визитом.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.
В миреКитайТайваньВан И (политик)Пекин
 
 
