В "Хезболле" заявили, что помешают созданию буферных зон на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" намерено противодействовать возможным попыткам создания Израилем "пояса безопасности" на юге страны, а также призывает к сохранению внутренней стабильности и национального единства, заявил в парламенте депутат от движения Хасан Фадлаллах.
"Мы вновь подтверждаем, что попытка противника создать на нашей земле “пояс безопасности” и воспроизвести в регионе нового Антуана Лахда (командующего ливанской милицией, перешедшей на сторону Израиля в ходе войны 2000 года - ред.) будет сорвана жертвами сопротивления и стойкостью нашего народа", - сказал Фадлаллах.
Депутат подчеркнул необходимость снижения внутренней напряженности на фоне ситуации на юге страны, призвав власти отказаться от риторики, способной усиливать разногласия в обществе и вместе с тем прекратить прямые переговоры с израильской стороной.
Фадлаллах добавил, что для преодоления текущих вызовов важно опираться на широкую общественную поддержку и сохранять единство страны, отметив, что "необходимое решение очевидно — это возвращение власти к своему народу таким образом, чтобы сохранить единство и суверенитет Ливана".
Президент Ливана Джозеф Аун в понедельник заявил, что официальные власти готовы продолжить прямые переговоры с Израилем при условии полного прекращения огня, отметив, что власти республики не выступают в переговорном процессе с позиции капитуляции или уступок в ущерб суверенитета страны. Аун обвинил "Хезболлах" во втягивали Ливана в вооруженный конфликт в интересах других государств в регионе. Генеральный секретарь "Хезболлах" Наим Касим в свою очередь призвал отказаться от прямых переговоров, подчеркнув, что шиитское сопротивление продолжит борьбу с Израилем до освобождения всей территории страны.