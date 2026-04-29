В "Хезболле" заявили, что помешают созданию буферных зон на юге Ливана

БЕЙРУТ, 29 апр — РИА Новости. Ливанское движение "Хезболлах" намерено противодействовать возможным попыткам создания Израилем "пояса безопасности" на юге страны, а также призывает к сохранению внутренней стабильности и национального единства, заявил в парламенте депутат от движения Хасан Фадлаллах.

Армия Израиля после вступления в силу режима прекращения огня в ночь на 17 апреля заявила о запрете жителям более чем 50 ливанских населенных пунктов вдоль границы возвращаться в свои дома, заявив о намерении создать на приграничной территории Ливана буферную зону глубиной до 10 километров.

"Мы вновь подтверждаем, что попытка противника создать на нашей земле “пояс безопасности” и воспроизвести в регионе нового Антуана Лахда (командующего ливанской милицией, перешедшей на сторону Израиля в ходе войны 2000 года - ред.) будет сорвана жертвами сопротивления и стойкостью нашего народа", - сказал Фадлаллах.

Депутат подчеркнул необходимость снижения внутренней напряженности на фоне ситуации на юге страны, призвав власти отказаться от риторики, способной усиливать разногласия в обществе и вместе с тем прекратить прямые переговоры с израильской стороной.

Фадлаллах добавил, что для преодоления текущих вызовов важно опираться на широкую общественную поддержку и сохранять единство страны, отметив, что "необходимое решение очевидно — это возвращение власти к своему народу таким образом, чтобы сохранить единство и суверенитет Ливана".