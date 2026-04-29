США продолжают расследование удара по школе в Иране, заявил Хегсет

Краткий пересказ от РИА ИИ
ВАШИНГТОН, 29 апр - РИА Новости. Американские военные продолжают расследование удара по школе для девочек в Иране, заявил глава Пентагона Пит Хегсет.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учеников, а также 14 учителей и сотрудников школы. В разговоре с агентством она также отметила, что иранские власти примут меры для сохранения памяти о жертвах удара по школе.