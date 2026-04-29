Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:02 29.04.2026
КБР представит на КИФ 14 инвестпроектов почти на 500 миллиардов рублей

Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Кавказского инвестиционного форума. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
  • Кабардино-Балкария представит на Кавказском инвестиционном форуме 14 инвестпроектов.
  • Общая сумма проектов Кабардино-Балкарии составляет свыше 466,7 миллиарда рублей.
НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Кабардино-Балкария представит на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Минеральных Водах 14 инвестпроектов почти на 500 миллиардов рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.
"На КИФе будет презентован инвестиционный потенциал Кабардино-Балкарии в области туризма и индустрии гостеприимства, сельского хозяйства, промышленности, строительства, цифровых технологий и по другим направлениям. В инвестиционном портфеле республики 14 крупных проектов на общую сумму свыше 466,7 миллиарда рублей", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Минеральные ВодыКазбек КоковЭкономикаКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала