КБР представит на КИФ 14 инвестпроектов

НАЛЬЧИК, 28 апр – РИА Новости. Кабардино-Балкария представит на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) в Минеральных Водах 14 инвестпроектов почти на 500 миллиардов рублей, сообщил глава региона Казбек Коков.
"На КИФе будет презентован инвестиционный потенциал Кабардино-Балкарии в области туризма и индустрии гостеприимства, сельского хозяйства, промышленности, строительства, цифровых технологий и по другим направлениям. В инвестиционном портфеле республики 14 крупных проектов на общую сумму свыше 466,7 миллиарда рублей", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Кавказский инвестиционный форум проходит в Минеральных Водах с 28 по 30 апреля. РИА Новости - информационный партнер форума.
Власти КБР и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
3 апреля, 17:36