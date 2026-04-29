К памятнику Кастро в Москве возложили цветы

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику кубинскому революционеру Фиделю Кастро прошла в Москве с участием политических и общественных деятелей, передает корреспондент РИА Новости.
"ДНК Фиделя есть в миллионах революционеров на Кубе, в Латинской Америке, в России. Мы его помним великим. Помним как человека, бросившего вызов империи (США - ред.)", - сказал Кастро-Смирнов перед возложением.
Ранее в Москве прошел международной социалистической сети Совинтерн, на котором выступил Кастро-Смирнов и другие участники церемонии возложения цветов. Президент РФ Владимир Путин в приветственном письме к гостям форума отметил, что Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами.