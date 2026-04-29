К памятнику Кастро в Москве возложили цветы

11:22 29.04.2026 (обновлено: 11:24 29.04.2026)
К памятнику Фиделю Кастро в Москве возложили цветы в год столетия революционера

Памятник команданте Фиделю Кастро в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве прошла церемония возложения цветов к памятнику Фиделю Кастро.
  • Среди участников церемонии были внук Кастро, посол Кубы в России и зампредседателя Госдумы.
  • Внук Кастро заявил, что ДНК Фиделя есть в миллионах революционеров и что Кастро остается в памяти как человек, бросивший вызов США.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Церемония возложения цветов к памятнику кубинскому революционеру Фиделю Кастро прошла в Москве с участием политических и общественных деятелей, передает корреспондент РИА Новости.
В августе 2026 исполняется сто лет со дня рождения Кастро. Среди почтивших память революционера на церемонии в Москве были его внук Фидель-Антонио Кастро-Смирнов, посол Кубы в РФ Энрике Орта Гонсалес, а также зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
"ДНК Фиделя есть в миллионах революционеров на Кубе, в Латинской Америке, в России. Мы его помним великим. Помним как человека, бросившего вызов империи (США - ред.)", - сказал Кастро-Смирнов перед возложением.
Ранее в Москве прошел международной социалистической сети Совинтерн, на котором выступил Кастро-Смирнов и другие участники церемонии возложения цветов. Президент РФ Владимир Путин в приветственном письме к гостям форума отметил, что Россия всегда стремится к диалогу с конструктивными национальными политическими силами.
