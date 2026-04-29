Карл III, выступая в Белом доме, пошутил о его сожжении британцами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в ходе выступления в Белом доме пошутил насчет сожжения здания британцами в 1814 году, назвав это "небольшой попыткой девелопмента" и сравнив ее с нынешней реновацией восточного крыла, инициированной президентом США Дональдом Трампом.
Нападение британских войск на Вашингтон - это один из эпизодов англо-американской войны 1812-1815 годов. В результате этого события были сожжены многие правительственные здания, в том числе Белый дом и Капитолий.
"По этому случаю не могу не заметить небольшие изменения в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. И, к сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году", - заявил монарх под смех аудитории.
В понедельник Карл III прибыл в США с визитом. Во вторник король выступил перед конгрессом. Это была первая речь члена британской королевской семьи перед обеими палатами конгресса с 1991 года. Тогда королева Елизавета II первой из британских монархов выступила перед американскими законодателями.
Трамп как бизнесмен с многолетним опытом в области строительства различных объектов - от гольф-клубов до офисных небоскребов - неоднократно говорил, что в Белом доме не хватает места для проведения крупных мероприятий. Ранее он отмечал, что рядом с резиденцией будет построен бальный зал за 200 миллионов долларов.