Карл III, выступая в Белом доме, пошутил о его сожжении британцами

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Король Великобритании Карл III в ходе выступления в Белом доме пошутил насчет сожжения здания британцами в 1814 году, назвав это "небольшой попыткой девелопмента" и сравнив ее с нынешней реновацией восточного крыла, инициированной президентом США Дональдом Трампом.

"По этому случаю не могу не заметить небольшие изменения в восточном крыле, господин президент, после вашего посещения Виндзорского замка в прошлом году. И, к сожалению, мы, британцы, конечно, тоже совершили небольшую попытку девелопмента Белого дома в 1814 году", - заявил монарх под смех аудитории.