На Камчатке шесть человек обвинили в участии в экстремистской организации

П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. СУ СК России по Камчатскому краю предъявило обвинение шестерым жителям Вилючинска в организации и участии в экстремистской организации, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты были членами организации "Свидетели Иеговы"*.