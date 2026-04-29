На Камчатке шесть человек обвинили в участии в экстремистской организации - РИА Новости, 29.04.2026
09:05 29.04.2026 (обновлено: 09:58 29.04.2026)
На Камчатке шесть человек обвинили в участии в экстремистской организации

На Камчатке шести членам "Свидетелей Иеговы" предъявили обвинение в экстремизме

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
П.-КАМЧАТСКИЙ, 29 апр – РИА Новости. СУ СК России по Камчатскому краю предъявило обвинение шестерым жителям Вилючинска в организации и участии в экстремистской организации, по данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранты были членами организации "Свидетели Иеговы"*.
По данным следствия, шесть жителей Вилючинска с 2017 года, зная о том, что суд ликвидировал религиозную организацию и признал ее экстремистской, продолжили в ней участвовать. Они организовывали собрания и богослужения, вербовали новых членов, обучали идеологии объединения и распространяли запрещенную информацию через интернет, фактически руководя и принимая участие в деятельности экстремистской структуры. Их деятельность пресекли в марте 2026 года.
"Следователем следственного управления СК России по Камчатскому краю шести жителям Вилючинска в возрасте от 33 до 69 лет предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 1.1 и 2 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации, вовлечение и участие в деятельности такой организации)", - сообщило ведомство в канале на платформе "Макс".
При обысках у обвиняемых изъяли экстремистскую литературу и документы. Следователи продолжают сбор доказательной базы.
"Речь идет о запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, - уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
ПроисшествияРоссияВилючинскКамчатский крайСвидетели ИеговыСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
