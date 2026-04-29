Бывший вице-президент "Оборонстроя" не признала вину в мошенничестве

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Бывший вице-президент ассоциации "Оборонстрой" и экс-депутат законодательного собрания Вологодской области Ирина Ясакова не признала вину в мошенничестве в особо крупном размере, передает корреспондент РИА Новости из зала Мещанского районного суда Москвы.

В ходе заседания прокурор огласил обвинительное заключение. Как следует из речи гособвинителя, Ясаковой вменяется хищение 55 миллионов рублей у гражданина Малоземова путем обмана при продаже здания, расположенного в Романовом переулке в Москве

"Свою вину не признаю", - заявила Ясакова на суде.

По версии следствия, в 2021 году она заключила договор купли-продажи недвижимости, убедив покупателя в юридической чистоте сделки, при этом скрыв от него информацию о вступившем в законную силу определении суда от 2 декабря 2020 года, согласно которому здание подлежало истребованию по иску Управления делами президента РФ

Следствие полагает, что Ясакова разработала план хищения, сознательно умолчав о судебных спорах и обременениях в отношении объекта. Получив от покупателя задаток в 500 тысяч рублей, а затем и оставшуюся сумму в 54,5 миллиона рублей, она, по версии обвинения, распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Защита Ясаковой настаивает на отсутствии умысла на хищение. Адвокаты Александр Минин и Александр Толстоконев заявили, что сделка носила гражданско-правовой характер, здание не находилось под арестом, обременением или участвовало в каких-либо спорах. По мнению защиты, потерпевший не воспользовался законными гражданско-правовыми механизмами судебного обжалования сделок, в том числе применения последствий недействительности, а обвинение построено на предположениях, догадках и отмененном впоследствии судебном акте.