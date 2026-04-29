Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Жилищником" - РИА Новости, 29.04.2026
18:49 29.04.2026 (обновлено: 18:50 29.04.2026)
Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Жилищником"

РИА Новости: суд признал долг Тимура Иванова перед "Жилищником" на 492 тыс руб

Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов. Архивное фото
  • Арбитражный суд Москвы признал долг бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед ГБУ "Жилищник района Арбат" на сумму около 492 тысяч рублей.
  • В части включения в реестр еще одного требования производство прекратили.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы установил, что у осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова есть неисполненные обязательства перед ГБУ "Жилищник района Арбат" на сумму около 492 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Суд включил требование коммунального предприятия в этом размере в реестр требований кредиторов Иванова. Около 435 тысяч рублей составляет основной долг, остальное – пени. В части включения в реестр еще одного требования "Жилищника" – на сумму около 173 тысяч рублей – суд производство прекратил.
Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.
