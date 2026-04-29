Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Жилищником"

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы установил, что у осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова есть неисполненные обязательства перед ГБУ "Жилищник района Арбат" на сумму около 492 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.