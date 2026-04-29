Суд признал долг экс-замминистра обороны Иванова перед "Жилищником"

- Арбитражный суд Москвы признал долг бывшего замминистра обороны Тимура Иванова перед ГБУ "Жилищник района Арбат" на сумму около 492 тысяч рублей.
- В части включения в реестр еще одного требования производство прекратили.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Арбитражный суд Москвы установил, что у осужденного бывшего замминистра обороны Тимура Иванова есть неисполненные обязательства перед ГБУ "Жилищник района Арбат" на сумму около 492 тысяч рублей, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Иванов был задержан в 2024 году по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Мосгорсуд в июле прошлого года приговорил Иванова к 13,5 годам колонии со штрафом в 100 миллионов рублей. Дело слушалось в закрытом режиме.
Арбитражный суд Москвы в ноябре по заявлению ПСБ признал Иванова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества.