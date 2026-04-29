Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за коммуналку

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд взыскал с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова более 149 тысяч рублей задолженности за коммунальные платежи в 300-метровой квартире в центре Москвы, следует из данных в распоряжении РИА Новости.

"Вынесен судебный приказ, взыскана задолженность в по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени в размере 149 тысяч 497 рублей 16 копеек, за исключением задолженности за газ, тепло и электроэнергию", - следует из данных в распоряжении РИА Новости.

Речь идет об оплате услуг за квартиру на улице Поварская площадью более 300 квадратных метров.

В минувшую пятницу Симоновской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела Иванова о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.

Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, на этом настаивала прокуратура.