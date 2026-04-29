Суд взыскал с экс-замминистра обороны Иванова долг за коммуналку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд взыскал с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова задолженность за коммунальные платежи в размере более 149 тысяч рублей.
- Задолженность возникла по платежам за квартиру на улице Поварская площадью более 300 квадратных метров.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Суд взыскал с бывшего замминистра обороны Тимура Иванова более 149 тысяч рублей задолженности за коммунальные платежи в 300-метровой квартире в центре Москвы, следует из данных в распоряжении РИА Новости.
"Вынесен судебный приказ, взыскана задолженность в по платежам за жилую площадь, коммунальные платежи, включая пени в размере 149 тысяч 497 рублей 16 копеек, за исключением задолженности за газ, тепло и электроэнергию", - следует из данных в распоряжении РИА Новости.
Речь идет об оплате услуг за квартиру на улице Поварская площадью более 300 квадратных метров.
Сам Иванов сейчас находится в СИЗО" Лефортово".
В минувшую пятницу Симоновской суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела Иванова о получении взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке.
Судебные заседания будут проходить в закрытом режиме, на этом настаивала прокуратура.
Свою вину Иванов не признает, второй фигурант - соучредитель "ОлимпСитиСтрой" Александр Фомин с обвинением согласился. Процесс продолжится 15 мая.
