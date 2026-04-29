"Выстрел в обе ноги". Сокрушительный удар Ирана вызвал ужас на Западе

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Операция против Ирана серьезно ударила по репутации президента США Дональда Трампа, такое мнение выразил британский журналист Мартин Джей в статье для Strategic Culture.
"Настоящая ошибка, последствия которой будут преследовать Трампа <…> десятилетиями, заключается в том, что Иран был доведен до точки, из которой он уже не видит смысла возвращаться: конфликт дал Ирану практический опыт и раскрыл множество военных преимуществ, которые ранее существовали лишь в теории", — написал он.
Как отметил эксперт, Иран многому научился и значительно усилил свои оборонные возможности в результате атак, поэтому теперь он гораздо менее склонен идти на какие-либо уступки.
"Это особенно трудно, учитывая, что нынешняя ситуация, в которой оказался американский лидер, стала прямым следствием его решения выйти из сделки СВПД в 2018 году — соглашения, которое Иран соблюдал <…>. Это классический пример "выстрела себе в обе ноги", — заключил Джей.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы встретиться с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.