"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
16:40 29.04.2026 (обновлено: 20:13 29.04.2026)
"Вот-вот рухнут". В США сообщили Трампу плохие новости из-за Ирана

Дэвис: безоговорочная капитуляция Ирана даже не рассматривается

© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что безоговорочная капитуляция Ирана даже не будет рассматриваться при урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
  • По словам Дэвиса, многие игнорируют огромные издержки для американской экономики из-за ситуации с Ираном, включая цены на нефть, бензин и другие товары.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. При урегулировании конфликта на Ближнем Востоке безоговорочная капитуляция Ирана даже не будет рассматриваться, заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети Х.
"Даже беглый анализ того, как Иран действовал в прошлые годы, когда экспорт был сокращен до минимума, показывает, что они умеют терпеть и находить способы избежать краха. Они также показали за восемь лет войны с Ираком, что знают, что значит терпеть и при этом держаться. А теперь — из-за 40 дней бомбардировок и нескольких угроз со стороны президента Трампа — вы действительно думаете, что они вот-вот рухнут? <…> Безоговорочная капитуляция даже не рассматривается", — написал он.

По мнению военного эксперта, Дональду Трампу не стоит прислушиваться к людям, которые говорят обратное. Ведь многие также игнорируют огромные издержки для американской экономики, включая цены на нефть, бензин, дизельное топливо, удобрения, гелий и другие товары. Все они находятся в опасном дефиците и крайне необходимы, подчеркнул Дэвис.
На прошлой неделе глава Белого дома Дональд Трамп в одностороннем порядке продлил перемирие с Тегераном до завершения переговоров. В субботу он заявил, что отменил поездку американской делегации в Исламабад для новой встречи. Позднее в тот же день президент выступил с утверждением, что Штаты получили новое предложение от ИРИ с более выгодными условиями. При этом Тегеран изначально отрицал планы продолжения контакта с американцами.
В свою очередь, президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с премьером Пакистана Шехбазом Шарифом отметил, что страна не будет участвовать в переговорах в условиях давления, угроз или блокады судоходства.
В миреИранБлижний ВостокДональд ТрампДэниел ДэвисМасуд ПезешкианВооруженные силы СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
