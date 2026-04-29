Трамп призвал Иран поторопиться со сделкой по ядерной программе

ВАШИНГТОН, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирана поторопиться с заключением сделки по ядерной программе.
"Иран не может собраться. Они не знают, как подписать безъядерную сделку. Им лучше поскорее поумнеть!" — написал Трамп в принадлежащей ему Truth Social. При этом каких-либо подробностей или свидетельств в подтверждение своих слов американский лидер не привел.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия с Ираном и отсрочке возобновления ударов по исламской республике, откликнувшись на просьбу пакистанского руководства предоставить Тегерану возможность сформулировать единые предложения по урегулированию конфликта. При этом американский лидер подчеркнул, что морская блокада всех портов Ирана пока остается в силе.