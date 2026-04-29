Рейтинг@Mail.ru
"Эффектный маневр". В США предупредили о новой операции Трампа против Ирана - РИА Новости, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:49 29.04.2026 (обновлено: 00:55 29.04.2026)
"Эффектный маневр". В США предупредили о новой операции Трампа против Ирана

© AP Photo / Jose Luis MaganaПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Jose Luis Magana
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Массачусетского университета Ричард Вольф предположил, что Трамп может организовать эффектный маневр, например, захват острова в Персидском заливе, который будет представлен как победа над Ираном.
  • Американские СМИ могут сделать из такого маневра "комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон", резюмировал профессор.
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может выдать за победу над Ираном незначительную военную авантюру американских войск, заявил профессор Массачусетского университета Ричард Вольф в эфире YouTube-канала.
"Скорее всего, он устроит какой-то эффектный маневр, который можно будет подать как победу. Допустим, морпехи захватят какой-нибудь остров где-нибудь в Персидском заливе. Там много островов — возьми любой. <…> Фотографии, высадка, солдаты, поднятие флага — все как положено. В это же время США вместе с Израилем будут что-нибудь бомбить. <…> А потом заявят: иранцы попросили нас о мире", — предупредил он.
При этом американские СМИ могут сделать из этого маневра "комиксную историю, которая впишется в нужный шаблон", резюмировал Вольф.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более трех тысяч человек. Вашингтон и Тегеран восьмого апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. Трамп 21 апреля заявил, что продлевает перемирие до представления Тегераном предложений по урегулированию конфликта и завершения переговоров.
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала