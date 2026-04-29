Ингушетия рассчитывает запустить новые инвестпроекты с помощью ВЭБ.РФ

НАЛЬЧИК, 29 апр – РИА Новости. Власти Ингушетии рассчитывают с помощью ВЭБ.РФ запустить в республике несколько новых инвестиционных проектов, сообщила пресс-служба главы региона.

В среду глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в рамках Кавказского инвестиционного форума (КИФ) провел встречу с заместителем председателя – членом правления ВЭБ.РФ Муратом Керефовым, на котором обсуждалось в том числе участие региона в проектах ВЭБ.РФ.

"При индивидуальном подходе предложено рассмотреть финансирование проекта строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) и криогенного топливозаправочного пункта мощностью около 13 тысяч тонн СПГ в год, стоимостью порядка 520 миллионов рублей и созданием около 40 рабочих мест", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для проекта уже подготовлен земельный участок площадью три гектара, разработаны бизнес-план и финансовая модель, получены технические условия и подведен газопровод высокого давления.

Кроме того, обсуждалось возможное участие ВЭБ.РФ в развитии инфраструктуры промышленных зон и индустриального парка "Джейрах", где остро стоит вопрос дефицита коммунальных и энергетических мощностей. Также были рассмотрены проекты в сфере энергетики, включая строительство генерирующих объектов и развитие солнечной генерации.

"Нас интересует партнерство, в котором каждый вложенный рубль даст прирост рабочих мест и роста экономики. У ВЭБ.РФ есть опыт в крупных проектах по всей стране, и мы хотим адаптировать эти инструменты под масштаб и специфику Ингушетии", - заявил Калиматов по итогам встречи.