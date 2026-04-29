В Миссури выпал град размером с бейсбольный мяч

МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупный град, сравнимый по размеру с бейсбольным мячом, выпал в американском штате Миссури и нанес серьезный ущерб местному зоопарку, где из-за разгула стихии погиб эму, следует из репортажа телеканала Крупный град, сравнимый по размеру с бейсбольным мячом, выпал в американском штате Миссури и нанес серьезный ущерб местному зоопарку, где из-за разгула стихии погиб эму, следует из репортажа телеканала Fox News и заявления зоопарка города Спрингфилд.

Град обрушился на штат во вторник. Телеканал Fox News публикует в соцсети X кадры поврежденных машин, у некоторых насквозь пробиты задние и сильно повреждены лобовые стекла. Как видно на одном из опубликованных видео, размеры некоторых градин сравнимы с бейсбольным мячом.

Зоопарк города Спрингфилд , в свою очередь, сообщил о нанесенном градом "серьезном ущербе".

"Dickerson Park Zoo понес серьезный ущерб из-за града... Гости и сотрудники не пострадали. Сотрудники зоопарка с прискорбием сообщают о гибели одного животного - 21-летнего эму", - говорится в релизе учреждения, опубликованном в его соцсетях.