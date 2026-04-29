В Миссури выпал град размером с бейсбольный мяч - РИА Новости, 29.04.2026
17:23 29.04.2026 (обновлено: 17:47 29.04.2026)
В Миссури выпал град размером с бейсбольный мяч

Fox News: град размером с бейсбольный мяч выпал в Миссури, из-за него погиб эму

© Кадр видео из соцсетей
Град в американском штате Миссури - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Град в американском штате Миссури
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В американском штате Миссури выпал крупный град, сравнимый по размеру с бейсбольным мячом.
  • Град нанес серьезный ущерб зоопарку города Спрингфилд.
  • В зоопарке погиб 21-летний эму, также пострадала птица нанду.
МОСКВА, 29 апр - РИА Новости. Крупный град, сравнимый по размеру с бейсбольным мячом, выпал в американском штате Миссури и нанес серьезный ущерб местному зоопарку, где из-за разгула стихии погиб эму, следует из репортажа телеканала Fox News и заявления зоопарка города Спрингфилд.
Град обрушился на штат во вторник. Телеканал Fox News публикует в соцсети X кадры поврежденных машин, у некоторых насквозь пробиты задние и сильно повреждены лобовые стекла. Как видно на одном из опубликованных видео, размеры некоторых градин сравнимы с бейсбольным мячом.
Зоопарк города Спрингфилд, в свою очередь, сообщил о нанесенном градом "серьезном ущербе".
"Dickerson Park Zoo понес серьезный ущерб из-за града... Гости и сотрудники не пострадали. Сотрудники зоопарка с прискорбием сообщают о гибели одного животного - 21-летнего эму", - говорится в релизе учреждения, опубликованном в его соцсетях.
Кроме того, согласно сообщению, в результате разгула стихии пострадала птица нанду. На текущий момент зоопарк временно закрыт.
