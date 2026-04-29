В Белгородской области пострадали шесть человек из-за атак дронов ВСУ

Он добавил, в поселке Ракитное в результате атаки беспилотника пострадали четверо мужчин, один из них с тяжелыми ранениями доставлен в областную больницу. Губернатор уточнил, что в селе Почаево Грайворонского округа дроном был атакован автомобиль, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, от госпитализации она отказалась.