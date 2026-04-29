В Белгородской области пострадали шесть человек из-за атак дронов ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Белгородской области шесть мирных жителей ранены в результате атак беспилотников ВСУ.
- Атаки произошли в трех округах Белгородской области.
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Шесть мирных жителей ранены в трех округах Белгородской области в результате атак беспилотников ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Он добавил, в поселке Ракитное в результате атаки беспилотника пострадали четверо мужчин, один из них с тяжелыми ранениями доставлен в областную больницу. Губернатор уточнил, что в селе Почаево Грайворонского округа дроном был атакован автомобиль, женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ноги, от госпитализации она отказалась.
По его словам, в селе Ясные Зори Белгородского округа при атаке на трактор водитель получил баротравму и осколочные ранения головы, его также везут в областную клиническую больницу.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
