В Белгородской области 12 жителей пострадали из-за атак ВСУ за сутки

БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в Белгородской области, еще 12 обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, атакам подвергся 21 населенный пункт в шести районах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 6 частных домовладениях, коммерческом и трех социальных объектах, двух предприятиях, инфраструктурном объекте, сельхозпредприятии и 22 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона погиб мужчина… В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка вследствие удара дрона по легковому автомобилю ранены трое мирных жителей... Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, получивший баротравму 26 апреля в селе Новая Таволжанка при атаке дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе в селе Пуляевка и поселке Октябрьский ранены два человека, в Грайворонском округе в результате обстрела авиабомбами пострадали двое мужчин. Как подчеркнул глава области, в Краснояружском округе в районе поселка Красная Яруга от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранены двое мужчин, в Ракитянском округе пострадал водитель автомобиля, кроме того, в больнице оказали помощь мужчине с баротравмой, пострадавшему от атаки беспилотника 27 апреля в поселке Пролетарский.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
