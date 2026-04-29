В Белгородской области 12 жителей пострадали из-за атак ВСУ за сутки - РИА Новости, 29.04.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:13 29.04.2026
В Белгородской области 12 жителей пострадали из-за атак ВСУ за сутки

Гладков: один белгородец погиб, 12 пострадали за сутки из-за ударов ВСУ

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Белгородской области один мирный житель погиб и еще 12 пострадали в результате атак со стороны Украины за прошедшие сутки.
  • Атаки затронули 21 населенный пункт в шести районах области, вызвав повреждения различных объектов, включая жилые дома и социальные объекты.
БЕЛГОРОД, 29 апр - РИА Новости. Один мирный житель погиб в Белгородской области, еще 12 обратились за медицинской помощью за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Согласно опубликованным данным, атакам подвергся 21 населенный пункт в шести районах области. В результате атак со стороны Украины за отчетный период повреждения выявлены в четырех многоквартирных домах, 6 частных домовладениях, коммерческом и трех социальных объектах, двух предприятиях, инфраструктурном объекте, сельхозпредприятии и 22 транспортных средствах.
"В Волоконовском округе в селе Борисовка в результате атаки дрона погиб мужчина… В Шебекинском округе в селе Новая Таволжанка вследствие удара дрона по легковому автомобилю ранены трое мирных жителей... Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, получивший баротравму 26 апреля в селе Новая Таволжанка при атаке дрона", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
По данным губернатора, в Белгородском округе в селе Пуляевка и поселке Октябрьский ранены два человека, в Грайворонском округе в результате обстрела авиабомбами пострадали двое мужчин. Как подчеркнул глава области, в Краснояружском округе в районе поселка Красная Яруга от удара FPV-дрона по легковому автомобилю ранены двое мужчин, в Ракитянском округе пострадал водитель автомобиля, кроме того, в больнице оказали помощь мужчине с баротравмой, пострадавшему от атаки беспилотника 27 апреля в поселке Пролетарский.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (желтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
