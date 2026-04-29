БЕРЛИН, 29 апр - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил об общей "нервозности" в Германии и глубокой неуверенности среди населения, что имеет свои политические последствия.

"Мы чувствуем общую нервозность в стране и глубокую неуверенность среди населения. Это, естественно, отражается и на наших партиях - ХДС/ХСС и СДПГ (правящая коалиция ФРГ - ред.). Нас атакуют и слева, и справа. Вероятно, мы все это недооценили, и я ни в коем случае не исключаю здесь и себя. И это имеет свои последствия.", - заявил Мерц в интервью изданию Spiegel.

Он заявил, что вина его партии заключается в том, что они плохо выстроили управление ожиданиями. По его словам, нельзя ждать быстрых успехов за одну ночь, хотя именно этого хочет население.

"Мы живем в эпоху, которая обещает мгновенное удовлетворение любых потребностей. Но политика в условиях демократии работает не как служба доставки, где заказываешь онлайн и тебе тут же всё привозят", - добавил Мерц.

Свое правительство Мерц считает одним из "последних больших шансов для политического центра". Канцлер выразил надежду, что его коалиции удастся "вернуть страну на правильный путь" при помощи фундаментальных реформ и сделать это путем консенсуса.

"Увенчается ли это в конечном счёте успехом, я сегодня ещё не знаю. Но моя уверенность в том, что это возможно, непоколебима", - заявил он.

Мерц признал наличие разногласий между членами своей коалиции, в частности между министром финансов и вице-канцлером Ларсом Клингбайлем и министром экономики Катериной Райхе. При этом Мерц утверждает, что они все же находят общий язык.