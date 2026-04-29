Нефтегазовый союз Словакии назвал Россию самым удобным поставщиком газа - РИА Новости, 29.04.2026
05:28 29.04.2026
Нефтегазовый союз Словакии назвал Россию самым удобным поставщиком газа

Глава SPNZ: ЕС для заполнения хранилищ удобнее всего получать газ из России

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти Рихард Квасньовский заявил, что для заполнения хранилищ Евросоюзу удобнее всего было бы получать газ из России.
  • По его словам, ожидается, что для наполнения хранилищ потребуется 86 миллиардов кубических метров СПГ.
БРАТИСЛАВА, 29 апр - РИА Новости. Евросоюзу для заполнения хранилищ удобнее всего было бы получать газ из России, заявил РИА Новости исполнительный директор Словацкого союза газа и нефти (SPNZ) Рихард Квасньовский.
"С точки зрения увеличения поставок в Европу существует сейчас лишь один полностью гибкий источник - это российский газ", - сказал Квасньовский.
В то время как Европейская комиссия исключает возможность возвращения к энергоресурсам из России, "многие представители бизнес-среды наоборот говорят о том, что это европейское решение следовало бы хотя бы временно пересмотреть", отметил глава союза.
"ЕС должен найти замену 7% поставок, которые обеспечивал Катар. Ожидается, что для наполнения хранилищ потребуется 86 миллиардов кубических метров СПГ. Будет не просто собрать этот объем. Кроме этого, необходимо учитывать и более высокие цены, чем в прошлом году", - отметил эксперт.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным - с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ - с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
