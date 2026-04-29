Колосков уличил легендарного украинского футболиста во лжи

МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не звонил украинцу Алексею Михайличенко и не предлагал ему деньги и жилье за выступления в составе сборной России.

Ранее Михайличенко заявил "UA Футбол", что Колосков якобы звонил ему и предлагал деньги и жилье за выступления в составе сборной России в качестве капитана команды.

"Я не звонил Михайличенко. У меня никогда не было привычки таким образом разговаривать с футболистами, этим занимались тренеры. Это какие-то его фантазии", - сказал Колосков.

"Конечно, было бы здорово, если бы он играл за сборную России. Это хороший и сильный футболист, но я ему не звонил", - добавил собеседник агентства.