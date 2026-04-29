13:43 29.04.2026 (обновлено: 14:22 29.04.2026)
Колосков уличил легендарного украинского футболиста во лжи

Колосков не предлагал украинцу Михайличенко деньги за игру за сборную России

  • Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что не предлагал Алексею Михайличенко деньги и жилье за выступления в составе сборной России.
  • Ранее Михайличенко утверждал, что Колосков звонил ему с таким предложением.
  • Колосков назвал утверждения Михайличенко фантазиями и отметил, что тот является хорошим и сильным футболистом.
МОСКВА, 29 апр – РИА Новости, Олег Богатов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что не звонил украинцу Алексею Михайличенко и не предлагал ему деньги и жилье за выступления в составе сборной России.
Ранее Михайличенко заявил "UA Футбол", что Колосков якобы звонил ему и предлагал деньги и жилье за выступления в составе сборной России в качестве капитана команды.
"Я не звонил Михайличенко. У меня никогда не было привычки таким образом разговаривать с футболистами, этим занимались тренеры. Это какие-то его фантазии", - сказал Колосков.
"Конечно, было бы здорово, если бы он играл за сборную России. Это хороший и сильный футболист, но я ему не звонил", - добавил собеседник агентства.
Михайличенко выступал за олимпийскую сборную СССР (1986-1988), за основную сборную СССР (1987-1991) и сборную СНГ (1992). Игрок в составе национальных команд стал олимпийским чемпионом 1988 года и серебряным призером чемпионата Европы - 1988. Полузащитник за время карьеры играл в киевском "Динамо", итальянской "Сампдории" и шотландском "Рейнджерсе".
ФутболСпортРоссияСССРАлексей МихайличенкоВячеслав КолосковДинамо МоскваСампдорияРоссийский футбольный союз (РФС)Чемпионат Европы по футболу (до 17 лет)
 
